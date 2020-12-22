Госдума одобрила закон о конфиденциальности данных о силовиках

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о конфиденциальности данных о силовиках, сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает, что силовые структуры и суды смогут закрывать информацию о своих сотрудниках независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности.

Исключением станут случаи, когда такой сотрудник сам дает разрешение на выдачу данных, когда эта информация выявляется в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

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