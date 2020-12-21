В США началась вакцинация от коронавируса препаратом Moderna

В американском штате Коннектикут началась вакцинация от коронавируса препаратом Moderna, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию Hartford HealthCare.

В первую очередь прививаются медицинские работники. Партия вакцины была доставлена в больницу Хартфорда в понедельник утром.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование вакцины Modernа. Она стала вторым препаратом после вакцины от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 17,8 млн, погибли 317 тысяч человек.

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