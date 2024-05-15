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В Севастополе после сбития ATACMS предупредили о несдетонировавших суббоеприпасах

Развожаев предупредил о несдетонировавших суббоеприпасах от сбитых ракет ATACMS

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В Севастополе после сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Северная сторона — историческая территория Севастополя на северном берегу Севастопольской бухты.

Развожаев опубликовал фотографию и пояснил, что суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.

При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, радиус их поражения 15 м, отметил губернатор.

Он добавил, что их ни в коем случае нельзя поднимать.

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили десять дальнобойных ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

Кроме того, над Белгородской областью сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольха» и девять беспилотников. Минобороны также подтвердило, что ВСУ попытались дроном атаковать Татарстан.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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