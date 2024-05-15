«Мне деньги нужны»: в Тульской области школьники вынудили ребенка есть семечки с асфальта

Подростки из Тульской области издевались над ребенком. Об этом сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Щелкино. На кадрах заметно, как старшие школьники бросают на асфальт семечки. Ребенок со словами «мне деньги нужны» опускается на землю и ест насыпанное. Точная причина произошедшего не сообщается.

«Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с просьбой провести проверку», – поделилась Мизулина.

В Следственном комитете региона уже обратили внимание на ситуацию. После публикации в СМИ следователи организовали проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у главы управления ведомства по региону.

До этого в московской школе дети избили одноклассницу, предположительно, по национальному признаку. На кадрах с места заметно, как школьник толкает девочку-азиатку, и она падает. При этом в кабинете находятся другие люди, но вмешиваться они не стали.

Ранее в Башкирии пьяные мужчины напали на снимавшихся для альбома выпускников.