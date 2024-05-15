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Обвиняемый в гибели экс-главреда «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой признал вину

Обвиняемый в гибели журналистки Бабаевой Малев признал вину в суде и раскаялся

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Инструктор Игорь Малев, которого обвиняют в причастности к гибели бывшего главного редактора «Газеты.Ru и экс-главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, признал свою вину во время судебного заседания 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», — заявил Малев, который проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Как считает следствие, 28 февраля 2022 года на тренировке по тактической медицине на военном полигоне Малев, нарушив технику безопасности, выстрелил в грунт, после чего пуля раскололась и отлетела в шею и голову Бабаевой, от чего та скончалась.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, обучалась на юридическом факультете МГУ. Работала в отделе экономики «Московских новостей», в отделе политики газеты «Известия». С 2008 занимала пост шеф-редактора корреспондентского пункта РИА Новости в Соединенных Штатах, с 2012-го была замруководителя объединенной редакции «Московские новости».

В 2013 — 2016 годах Бабаева была главным редактором «Газеты.Ru», после чего перешла на работу в МИА «Россия сегодня».

Ранее стало известно, когда суд рассмотрит жалобу на приговор Игорю Стрелкову.

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