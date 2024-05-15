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Женщина вырвала себе зуб плоскогубцами, обзвонив 100 стоматологов и не попав на прием

Mirror: британка вырвала себе зуб плоскогубцами, потому что не смогла записаться к зубному

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Shutterstock

Жительница Англии самостоятельно вырвала себе больной зуб плоскогубцами, пишет Mirror. По словам женщины, она сделала это после того, как обзвонила 100 стоматологов, но не смогла попасть на прием ни к одному из них.

Как рассказала 57-летняя Тоби Спенсер, раньше у нее были хорошие зубы, но после того, как она перенесла панкреатит, ситуация ухудшилась. Недавно один из зубов женщины так сильно разболелся, что не помогали даже обезболивающие препараты.

Британка, по ее словам, обзвонила 100 стоматологов из бесплатных клиник, но так и не смогла записаться на прием из-за гигантских очередей.

В итоге Спенсер вырвала больной зуб самостоятельно с помощью плоскогубцев. Женщина добавила, что провела эту процедуру без анестезии.

«Это было ужасно. Такое чувство, что я живу в 18 веке», — описывает она свои ощущения.

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