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В МИД РФ назвали преступлением заявления главы МОК

Захарова о высказываниях главы МОК Баха: преступное заявление

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Pressefoto Baumann/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступлением заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит ТАСС.

«Ранее мы бы назвали это верхом непорядочности, но на самом деле это преступное заявление. Это логика, которая идет не просто вразрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха», — заявила Захарова.

В апреле Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились «африканским чиновником». В том числе он заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из России в интернете, чтобы на этом основании принять решение об их допуске на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее новый министр спорта России ответил на вопрос об участии в Олимпиаде.

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