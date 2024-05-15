Российского теннисиста требуют отстранить из-за георгиевской ленты

Российский теннисист Карен Хачанов на День Победы, 9 мая, в своих социальных сетях опубликовал фотографию с георгиевской лентой, из-за чего на спортсмена пожаловались в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Некоторые люди возмутились из-за подобной публикации и требуют отстранить Хачанова от участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.

Стоит отметить, что георгиевская лента является запрещенным символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета для российских атлетов.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев может потерять свое место в рейтинге ATP.