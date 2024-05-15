В Днепре произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на местные паблики.

Где именно произошел взрыв в сообщении не уточняется.

До этого сообщалось о звуке взрыва в Харькове. В городе Николаеве на юге Украины 15 мая также произошли два взрыва.

Накануне председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак заявлял, что объект инфраструктуры поврежден в городе Никополе. По данным официального ресурса для оповещения населения, во вторник, 14 мая, в Днепропетровской области шесть раз объявлялась воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).