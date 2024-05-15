В ЕК заявили о росте доверия потребителей в РФ

Розничные продажи и рост доверия потребителей в РФ достигли самого высокого уровня с 2014 года. Об этом говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК), опубликованном на ее сайте.

В документе отмечается, что ситуация на рынке труда оставалась напряженной и будет таковой дальше, поскольку ожидается, что сокращение чистой внутренней миграции и рост спроса на рабочую силу со стороны военного сектора сохранятся.

14 мая вице-президент исполнительного органа Евросоюза (ЕС) Валдис Домбровскис заявлял, что Еврокомиссия надеется как можно скорее принять 14-й пакет санкций против России, который был предложен на прошлой неделе.

Журнал Der Spiegel писал, что ЕС хочет сократить импорт газа из России и в то же время заполнить хранилища. При этом эксперты предупреждают: чтобы эти планы сработали, промышленность и электростанции должны быть отключены на несколько недель.

Ранее ЕК предупредила о рисках для экономического роста ЕС из-за конфликтов.