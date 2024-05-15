Многоэтажку, пострадавшую от взрыва в Белгороде, могут полностью расселить

Белгородскую многоэтажку, пострадавшую от взрыва, могут признать аварийной и полностью расселить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Белгородскую многоэтажку <...> могут признать аварийной и полностью расселить. На следующий день после трагедии рядом с домом упал еще один снаряд, взрывная волна от которого нанесла дополнительные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее стоял вопрос только о расселении жильцов второго и третьего подъездов. Первоначальный осмотр и 3D-сканирование показали, что остальные части дома в порядке и людей можно возвращать в квартиры. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос о восстановлении дома.

14 мая ТАСС сообщал, что судьба двух человек остается неизвестной после обрушения дома в Белгороде.

Днем 12 мая в административном центре Белгородской области произошло частичное обрушение 10-этажного жилого дома. В здании обвалился целый подъезд, в котором было 40 квартир.

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