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В РФ объявли в розыск одного из идеологов нацизма на Украине

В России объявили в розыск одного из идеологов нацизма на Украине Вятровича

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Gleb Garanich/Reuters

В России объявлен в розыск один из идеологов нацизма на Украине Владимира Вятровича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД.

Согласно информации из базы МВД, Владимир Михайлович Вятрович 1979 года рождения разыскивается по уголовной статье.

Вятрович известен своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. В 2014 году он возглавил Украинский институт национальной памяти, занимающийся кампаниями по декоммунизации и дерусификации.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что борьба с нацизмом — одна из целей спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута.

Володин считает, что сейчас украинские власти переписывают историю Одессы, где демонтируются памятники, переименовываются названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убираются имена русских писателей.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

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