В Госдуме оценили идею о запрете продажи кофе детям

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает «правильной» и «справедливой» идею запретить продавать кофе несовершеннолетним, об этом он рассказал «Газете.Ru». При этом он считает, что вопрос ограничения продажи детям энергетиков важнее, поэтому сначала надо разобраться с ними.

«250-200 лет назад кофе потребляли только те народности, где зерна росли. Может быть 120 лет назад он как-то попал в широкий обиход Европы, а потом уже начал брать определенные обороты. Изначально кофе продавали только мужчинам взрослого возраста, такая практика была. А дальше уже пошло по классической форме: маркетинг, развитие, доступность и многое другое. Конечно, кофе в широком формате, как это сегодня происходит, оно ничем хорошим на организме не сказывается. Понятно, что кофе — это искусственный энергетик, который вызывает процесс агрессивного старения организма. Нам кажется, что это стимулятор, который нам дает определенную бодрость. Но на самом деле, уже где-то через полгода потребления эффект сводится к процессу зависимости», — сказал он.

Депутат ответил на вопрос, не войдет ли кофе в законопроект о запрете продажи детям тонизирующих напитков.

«Я считаю, что идея тоже справедливая, и она правильная, но я бы их сейчас не смешивал между собою. Если мы будем в кучу сейчас скидывать все проблемы с одним законом, нам и один закон провести будет тяжело. Я бы сконцентрировался на одной проблеме — это энергетики и печальный факт влияния на здоровье современных детей, их доступность и негативный факт среди детей», — пояснил Хамзаев.

15 мая Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи детям и подросткам безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) на территории всей России. По его словам, за введение такого запрета ранее проголосовали 90% участников опроса в его Telegram-канале. Опрос был анонимным, в нем приняли участие 300 тысяч аккаунтов.

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