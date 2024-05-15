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В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгородской области

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

В Белгородской области отменили воздушную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Сирены воздушной тревоги звучали на всей территории региона менее получаса. Местных жителей просили укрыться в помещениях со сплошными стенами и как можно скорее покинуть улицу.

В ночь на 15 мая над Белгородской областью российские военные сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и девять беспилотников, которые запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова, а над Брянской и Курской областями ликвидировали и перехватили восемь украинских беспилотников.

Ранее опасность атак БПЛА объявляли сразу в трех регионах РФ.

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