Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили украинский истребитель МиГ-29, а также 40 беспилотников, 16 ракет и 45 реактивных снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по военным и гражданским объектам России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Помимо уничтожения самолета и беспилотных летательных аппаратов, силы ПВО перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракеты ATACMS и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха», сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Вооруженные силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. По данным политолога Сергея Маркова, российская армия освободила город Волчанск. После этого в Верховной раде Украины призвали проанализировать действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Харьковской области.

Ранее в США признали успехи армии России на многих направлениях.