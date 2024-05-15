В Екатеринбурге из бывшей штаб-квартиры революционера сделали бордель

В Екатеринбурге накрыли бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Об этом со ссылкой на члена муниципальной Общественной палаты Дмитрия Чукреева сообщает Ura.ru.

По информации агентства, в доме-памятнике на улице Кирова, 31, где в начале прошлого века находилась штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП и проживал революционер Яков Свердлов, 14 мая накрыли бордель. По словам Чукреева, здание принадлежит свердловскому мингосимущества.

Общественники провели в заведении «контрольную закупку», когда в борделе находился один настоящий посетитель и четыре проститутки. Сообщается, что прибывшая на место администратор публичного дома попыталась оказать сопротивление. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Ural Mash, организаторы незаконного бизнеса арендовали это помещение, заставили комнаты кроватями и установили джакузи. Во время разбирательства одна из сотрудниц борделя почувствовала себя плохо — ей вызвали скорую помощь.

Ранее россиянин потратил 350 тысяч рублей, пытаясь вызвать несуществующую проститутку.