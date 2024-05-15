Следствие не признало войска ДНР российскими

Следователь СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю отказал в приостановлении уголовного дела в отношении бывшего замначальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шварев по контракту участвовал в боевых действиях под Донецком в составе отдельного формирования «Каскад» внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР). В начале апреля его задержали на территории ДНР, а позднее арестовали в Перми по обвинению в получении взяток.

Как пишет «Коммерсантъ», командование войск обратилось с ходатайством к следователю о приостановлении производства по делу, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) обязывает делать это, если фигурант заключил контракт в военное время. Однако следствие указало, что заявители не предоставили документов о том, что внутренние войска ДНР относятся к Вооруженным силам России или к добровольческим формированиям, созданным Минобороны РФ.

По словам адвоката Ивана Хозяйкина, формирование, в котором служил его подзащитный, входит в состав регулярных подразделений ДНР, а значит и в состав силовых структур Российской Федерации. В администрацию президента РФ и председателю СКР Александру Бастрыкину была направлена просьба разобраться в ситуации.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы оборонного ведомства РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. 8 мая Мосгорсуд решил оставить Иванова в следственном изоляторе.

Ранее выяснилось, что следствие допускает возможность побега Иванова в Евросоюз.