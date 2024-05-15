На Украине принудят бизнес предоставлять повестки сотрудникам

Закон о мобилизации может заставить украинские компании выдавать повестки своим сотрудникам. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

Согласно новому закону, организации должны обеспечивать своевременное оповещение, в том числе вручение повесток, и прибытие работников на сборные пункты. Кроме того, компании обязаны осуществлять воинский учет персонала и отчитываться перед военными комиссариатами.

Как отмечает издание, в нынешней версии закона форматы оповещения для предприятий не прописаны, а украинское правительство должно дополнительно указать обязанности бизнеса. Также руководителей компаний и учреждений смогут штрафовать за нарушение правил учета.

Новый закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. Днем 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал его. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва.

Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее польские пограничники вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации.