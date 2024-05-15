Депутаты хотят запретить продажу государственных наград

В России хотят запретить продавать государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата Сергея Колунова.

В его письмах к министру обороны Андрею Белоусову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву говорится, что депутаты разрабатывают законопроекты, предусматривающие введение полного запрета на продажу этих наград.

В Госдуме предлагают передавать госнаграды только при наследовании, а в случае отказа от наследства оно будет передаваться в Музейный фонд РФ.

Предлагается внести изменения в статью 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

По словам Колунова, госнаграды должны храниться в семьях или музеях, возможность их продажи на рынках и аукционах — кощунство.

В апреле президент Владимир Путин вручил государственные награды строителям и работникам железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее Путин согласился создать госнаграду для рабочих семей.