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Депутаты хотят запретить продажу государственных наград

Госдума готовит законопроекты, запрещающие продавать госнаграды СССР, РСФСР и РФ

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В России хотят запретить продавать государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата Сергея Колунова.

В его письмах к министру обороны Андрею Белоусову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву говорится, что депутаты разрабатывают законопроекты, предусматривающие введение полного запрета на продажу этих наград.

В Госдуме предлагают передавать госнаграды только при наследовании, а в случае отказа от наследства оно будет передаваться в Музейный фонд РФ.

Предлагается внести изменения в статью 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

По словам Колунова, госнаграды должны храниться в семьях или музеях, возможность их продажи на рынках и аукционах — кощунство.

В апреле президент Владимир Путин вручил государственные награды строителям и работникам железнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее Путин согласился создать госнаграду для рабочих семей.

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