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Брюссель снизил ожидания по росту экономик еврозоны

ЕК ухудшила прогноз экономического роста в еврозоне на 2024-2025 годы

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Европе ухудшили оценку роста экономики 19 стран еврозоны на ближайшие два года. Об этом сообщила Еврокомиссия в своем весеннем экономическом прогнозе.

Темпы роста ВВП в 2024 году теперь ожидаются на уровне 0,8% вместо прежних 1,2%, а в 2025 году — 1,4% против предыдущего прогноза в 1,6%, сказано в докладе.

При этом регулятор отметил завершение технической рецессии в валютном блоке и возвращение к экономическому росту уже во втором квартале текущего года.

«По сравнению с осенними ожиданиями, перспективы роста в еврозоне в 2024 году были пересмотрены в сторону понижения до 0,8%, а в 2025 году — до 1,4%», — говорится в докладе Еврокомиссии.

Для всего Евросоюза из 27 стран прогноз роста на 2024 год составляет 1%, на 2025 год — 1,6%. Уровень безработицы в ЕС остается на рекордно низком уровне 6%, а инфляция снизится до 2,7% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

До этого Еврокомиссия предупредила о рисках для экономического роста ЕС из-за конфликтов.

Ранее оценка роста экономики России резко выросла.

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