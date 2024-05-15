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МО России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Работино

МО РФ: российские войска полностью освободили Работино в Запорожской области

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Группировка «Днепр» взяла под полный контроль населенный пункт Работино в Запорожской области. Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной Вооруженных сил Украины, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки в Запорожской области, Никополя в Днепропетровской области и Золотой Балки в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

10 мая старший офицер артиллерийской батареи сообщал, что российские военнослужащие уничтожили миномет и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.

До этого командир отряда с позывным «Дядька» заявлял, что добровольцы российского отряда БАРС-3 (боевой армейский резерв страны) с помощью FPV-беспилотников обнаружили и ликвидировали группу ВСУ на Запорожском направлении фронта в зоне проведения спецоперации.

Ранее добровольцев подразделения БАРС «Каскад» наградили медалями «За отвагу».

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