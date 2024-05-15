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Россия сократила вложения в золотые резервы

WGC: Россия опустилась на 8-е место в мире по размеру валютных резервов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россия в I квартале 2024 года переместилась с 6-го на 8-е место в мировом рейтинге по объему валютных резервов, уступив Саудовской Аравии и Гонконгу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Показатель РФ составил $424 млрд, сократившись на $18 млрд по сравнению с концом прошлого года, пишет издание.

Причиной снижения стало расходование средств на покрытие дефицита федерального бюджета, который в 2023 году достиг 3,2 трлн рублей, а также на стабилизацию курса рубля, пояснили опрошенные изданием эксперты.

«Незначительное колебание валютных резервов никак не скажется на гражданах и экономике РФ. Но если цена на нефть Urals останется выше $60/барр., дальнейшего существенного сокращения ЗВР быть не должно», — отметил аналитик «Финама» Александр Потавин.

При этом в ближайшие годы тенденция к уменьшению золотовалютных накоплений сохранится из-за возросших расходов бюджета на фоне санкций и индексации социальных выплат. Кроме того, власти снижают долю резервов, опасаясь их возможной конфискации странами Запада.

На этом фоне Саудовская Аравия и Гонконг нарастили запасы благодаря отсутствию внешнего давления и улучшению условий торговли. Их показатели составили $436 млрд и $425 млрд соответственно при почти неизменной динамике за квартал.

До этого Брюссель снизил ожидания по росту экономик еврозоны.

Ранее оценка роста экономики России резко выросла.

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