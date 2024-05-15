В России вице-губернатор предложил «исправить» с помощью изоленты флаг Польши

Вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов выступил с шутливой инициативой «исправить» изолентой флаг Польши. Такую идею он озвучил в ходе дискуссии о роли средств массовой информации и общества в современной России на Воронежском медиафоруме.

«У нас же говорят в народе — при помощи изоленты можно исправить все, даже польский флаг. Если ее налепить между белой и красной полосой», — сказал Маслов.

По его словам, сейчас против РФ ведутся сразу три войны — на фронте, экономическая и информационная. При этом чиновник назвал главным источником фейков «маму третьеклассника в чате».

14 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с тем, что у страны их пока нет в полном комплекте.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что конфликт на Украине может продлиться не менее 10 лет. Он считает, что Россия не станет нападать на страны НАТО в случае их готовности к дальнейшей эскалации. В то же время глава МИД подчеркнул, что нельзя полностью исключать подобного развития событий.

Ранее Польша выступила за создание комиссии по «российскому влиянию».