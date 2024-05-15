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Ковальчук рассказала о том, как влюбилась в Чумакова

Певица Ковальчук рассказала, что влюбилась в Чумакова на его концерте

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ТНТ

Телеведущая и певица Юлия Ковальчук на шоу «Утро.ТНТ» рассказала о знакомстве с мужем — певцом Алексеем Чумаковым. Материалы беседы предоставила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

По словам Ковальчук, они познакомились во время участия в одном из ледовых шоу, и будущий муж раздражал ее своей непунктуальностью. Однажды, вспомнила она, Чумаков позвонил ей ночью и пригласил на свой концерт. Ковальчук была в спортивном костюме после репетиции, однако решила, что в темноте ее все равно никто не узнает.

«Я сходила и все, влюбилась, увидев его в совершенно другом свете. Вдруг мне почудилось, что это мой мужчина и не стоит его отпускать», — говорит она.

Кроме того, Ковальчук рассказала, как им с мужем удалось выстроить рабочую и личную жизнь:

«Так, как мы уже вместе семнадцатый год, мы максимально давно для себя разделили понятия «домашняя жизнь» и «рабочая жизнь». Все, что можно не пересекать в рабочие моменты, мы не пересекаем», — сказала артистка, уточнив, что когда супруги снимались вместе в кино в главных ролях, у них были разные гримерные комнаты и разная команда.

Накануне актриса Лиза Моряк назвала себя и своего супруга, режиссера Сарика Андреасяна, страстными людьми.

«Мне кажется, у нас природа такая — мы изначально страстные. Есть те, кто не обладает какой-то харизмой, эмоциями, а у нас страсть проявляется во всем», — призналась артистка.

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