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Российские военные освободили село и поселок в Харьковской области

МО РФ: российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Группировка «Север» Вооруженных сил России освободила населенные пункты поселок Глубокое и село Лукьянцы Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские бойцы продвинулись в глубину обороны противника.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск в Харьковской области.

Армия России в этом регионе отразила три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица

В итоге потери ВСУ составили до 125 военнослужащих. Помимо людей Украина потеряла три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300-мм боевую машину реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Ольха», чешскую 122-мм боевую машину РСЗО Vampire, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

ВС РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. По данным военкоров, российская армия заняла город Волчанск.

Ранее в США сообщили об успехах армии России на многих направлениях.

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