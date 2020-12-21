Российский моряк с коронавирусом скончался в Норвегии

Член экипажа стоящего в Норвегии российского траулера скончался после заражения коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коммуны норвежского Бергена.

По результатам тестирования коронавирус был подтвержден у 18 из 34 членов экипажа судна, один из них скончался, заявили в пресс-службе.

В настоящее время все заразившиеся моряки изолированы, остальные отправлены на карантин, рассказал главный врач муниципалитета Эгиль Бувим. Судно останется в порту до выздоровления всех членов команды, указано в сообщении.

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 1,6 млн — с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— COVID-19 выявили у 24 членов экипажа российского траулера в норвежском порту

— У 17 моряков прибывшего в порт Приморья судна «Альбатрос» выявили COVID-19

— Коронавирус выявлен у российских моряков в Южной Корее