Гинцбург не исключил появления комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca в РФ

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, возможно, будет зарегистрирована комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca. Его слова приводит РИА «Новости».

«Возможно, она будет зарегистрирована», — сказал Гинцбург. Он добавил, что комбинация вакцин необходима для увеличения эффективности зарубежной вакцины.

Ранее Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент России Владимир Путин поздравил стороны с подписанием данного документа.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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