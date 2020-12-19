Ученые подтвердили более высокие темпы распространения нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, распространяется быстрее обычного возбудителя COVID-19. Об этом сообщается в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти, его цитирует Reuters.

«Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считает, что новый штамм может распространяться быстрее», – указано в сообщении.

В настоящее время ведутся срочные работы, чтобы подтвердить, что новый штамм не вызывает более высокой смертности, отмечает Уитти.

Ранее глава британского минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса.

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