В ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружена новая для страны разновидность коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство здравоохранения государства, эта разновидность вируса преобладала во время второй волны распространения COVID-19/

Этой разновидности коронавируса дано название 501.V2. Она отличается более быстрым распространением. Кроме того, 501.V2 приводит к более частому тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей.

Отмечается, что о 501.V2. сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.

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