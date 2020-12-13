Названы последствия заболевания COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что последствиями коронавируса нового типа для тех, кто перенес эту инфекцию, могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в большинстве случаев после перенесенного ОРВИ, гриппа или COVID-19 человек еще длительное время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес два последних заболевания, указала эпидемиолог.

«Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например снижение памяти, концентрации внимания», — сказала Пшеничная.

Она добавила, что некоторые пациенты долгое время жалуются на кашель, а другие — на головную боль, чувство жжения в груди, мышечные боли, головокружение, тахикардию.

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