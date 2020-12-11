Известный советский сексолог Лев Щеглов умер после заражения COVID-19

В Санкт-Петербурге умер известный советский сексолог Лев Щеглов. Об этом в своем Faceboоk сообщил городской депутат Борис Вишневский.

Ученый ушел из жизни в возрасте 74 лет.

«Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид...», — написал Вишневский в соцсети.

По его словам, последние дни профессор был подключен к аппарату ИВЛ.

Щеглов был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории, доктором медицинских наук. Он возглавлял Национальный институт сексологии. Щеглов известен по телепередачам «Спросите у доктора Щеглова» и «Адамово яблоко», в которых с начала 1990-х активно занимался популяризацией сексуального просвещения.