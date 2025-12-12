Медсестра спасла пассажирку, потерявшую сознание на рейсе из Иркутска в Санкт-Петербург

Медсестра-анестезист из Якутии спасла женщину, которой стало плохо на борту самолета. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской офтальмологической больницы, где работает медик.

Инцидент произошел во время перелета из Иркутска в Санкт-Петербург. Суугунай Сарыада, которая уже 30 лет трудится в сфере здравоохранения, услышала крики пассажиров и поняла, что помощь требуется женщине — та внезапно упала в обморок и начала синеть.

«Ее хотели поднять, но это категорически нельзя делать в такой ситуации. Я сразу взяла все в свои руки. Пульс у женщины был очень слабый, а давление понижено. Я попросила у бортпроводниц аптечку и кислород, нужно было действовать, не теряя ни минуты», — вспоминает Суугунай.

Выяснилось, что у пассажирки диагностирована анемия, но до сих пор таких обмороков у нее не было. Медсестра поставила два укола и стабилизировала состояние пациентки, после чего наблюдала за ее самочувствием до конца полета.

При этом женщина не считает себя героиней и полагает, что так бы на ее месте поступил каждый человек.

Ранее на Урале медики спасли 103-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту.