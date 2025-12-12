На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация хетчбэка Solaris KRX

НАПИ: за 3 года на содержание хетчбэка Solaris KRX владелец потратит 1,1 млн рублей
Завод «АГР»

За три года владельцы хетчбэка Solaris KRX потратят на его обслуживание 1,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Solaris KRX обойдется в 18,26 рубля. За год получается сумма 365,3 тыс. рублей, за три года — 1,09 млн рублей. Цена машины составляет 2,3 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховка ОСАГО, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Нижем Новгороде при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год.

Solaris KRX — наследник популярной модели Kia Rio X. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с распределенным впрыском. Он развивает 123 л.с. Solaris KRX оснащается двумя видами коробок передач: 6-ступенчатой механической трансмиссией, а также гидротрансформаторным «автоматом» с шестью ступенями.

Ранее стало известно, во сколько обойдется содержание лифтбека JAC J7.

