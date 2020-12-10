В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

По его данным, у всех них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 74 летальных случаях.

По последним данным, в столице выявили уже 671 948 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 512 969 человек выздоровели, 9722 пациентов скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эпидемиолог считает, что Москва вышла на фазу стабилизации по коронавирусу

— Власти Москвы расширят список вакцинируемых лиц

— В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники