В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом
Антон Демидов
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За сутки в Москве умерли 77 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
По его данным, у всех них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Днем ранее сообщалось о 74 летальных случаях.
По последним данным, в столице выявили уже 671 948 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 512 969 человек выздоровели, 9722 пациентов скончались.
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