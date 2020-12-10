Бывший главный бухгалтер ООО «Торэкс» задержан по делу о подготовке к хищению

Бывший главный бухгалтер ООО «Торэкс» Галину Алейникову задержали по обвинению в приготовлении к хищению ₽305 млн. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к хищению путем обмана имущества ООО «Торэкс- Хабаровск» (завод «Амурсталь») задержана бывший главный бухгалтер компании ООО «Торэкс» Галина Алейникова», — говорится в сообщении.

Ей предъявлено обвинение в приготовлении к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте.

Отмечается, что ранее следствием установлены и задержаны по подозрению в совершении названного преступления пять соучастников Алейниковой.

По версии следствия, Алейникова с соучастниками готовилась к хищению более 305 млн рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности. Она планировала сделать это обратившись в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании, предоставив фиктивные документы.

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