В Омской области сторожа выбрали главой администрации

Школьного сторожа Надежду Чекмареву избрали главой Новоомского поселения Омской области, сообщает «Новый Омск».

Как отмечает издание, местные депутаты рассматривали Чекмареву как «технического» кандидата, однако конкурсная комиссия решила вывести ее в финал.

В итоговом голосовании сторож соревновалась с действующим главой поселения Артуром Лена, который занимал этот пост с 2006 года.

В финале большинство голосов было отдано за Чекмареву — 6, за Лена проголосовали 4 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Избранная главой поселения уборщица рассказала, почему решила баллотироваться

— Памфилова рассказала Путину о победившей на выборах уборщице

— Избранной главой села уборщице предложили выдвинуться в Госдуму