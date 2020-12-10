В Омской области сторожа выбрали главой администрации
Валерия Исполатова
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Школьного сторожа Надежду Чекмареву избрали главой Новоомского поселения Омской области, сообщает «Новый Омск».
Как отмечает издание, местные депутаты рассматривали Чекмареву как «технического» кандидата, однако конкурсная комиссия решила вывести ее в финал.
В итоговом голосовании сторож соревновалась с действующим главой поселения Артуром Лена, который занимал этот пост с 2006 года.
В финале большинство голосов было отдано за Чекмареву — 6, за Лена проголосовали 4 человека.
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