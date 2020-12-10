В Кремле заявили, что Путин оговорился о деле Сафронова и Роскосмоса

Президент России Владимир Путин оговорился, когда сказал, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов осужден. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в четверг, 10 декабря, отвечая на вопрос правозащитника, который был посвящен делу Сафронова, заявил, что «его же осудили» не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации Роскосмоса.

«О том, что [Сафронову инкриминируется совершение преступлений] за время работы в Роскосмосе, [президент] оговорился», — сказал Песков.

Он также указал, что Путин оговорился про то, что Сафронов «осужден».

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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