Минздрав установил медицинские показания для аборта
Минздрав подготовил приказ, где устанавливаются медицинские показания для аборта. Об этом пишет РИА «Новости».
«Утвердить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности согласно приложению», — говорится в документе.
Показаниями для прерываниями беременности являются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, СПИД IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей.
Также показанием считается физиологическая незрелость беременной младше 15 лет.
Решение о прерывании беременности принимает консилиум врачей, учитывая стадию, степень и фазу заболевания.
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