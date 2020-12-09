Минздрав установил медицинские показания для аборта

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Минздрав подготовил приказ, где устанавливаются медицинские показания для аборта. Об этом пишет РИА «Новости».

«Утвердить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности согласно приложению», — говорится в документе.

Показаниями для прерываниями беременности являются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, СПИД IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей.

Также показанием считается физиологическая незрелость беременной младше 15 лет.

Решение о прерывании беременности принимает консилиум врачей, учитывая стадию, степень и фазу заболевания.

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