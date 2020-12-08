Фургала проверяют на причастность к мошенничеству на «Амурстали»

Следствие проверяет, причастен ли экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя СК РФ Ростислава Рассохова.

По его словам, по этому делу уже были задержаны трое подозреваемых, двое из которых являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием.

Рассолов отметил, что супруга Фургала также является совладельцем «Амурстали».

«Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на «Амурстали» проверяется следствием», — отметил запредседятеля.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фургал рассказал о проблеме со здоровьем

— Суд взыскал с экс-министра Абызова более 32 млрд рублей

— Суд вновь продлил срок ареста Фургала