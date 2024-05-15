Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожены три полевых склада боеприпасов. Об этом сообщили в минобороны России.

Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской народной республики.

Уточняется, что потери противника составили более 510 военнослужащих, а также десять автомобилей, пять бронемашин, две 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-3.

До этого сообщалось, что украинский беженец помог российским военным поразить секретный склад ВСУ с оружием. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале указывается, что в прошлом году 22-летний Максим Лег оказался в Польше без денег и работы. Молодой человек откликнулся на объявление о подработке и стал рисовать граффити на заборах и в подземных переходах. Позднее он стал выполнять более сложные задания, например, устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым перевозили военную помощь на Украину.

Именно записи с этих камер и позволили российской армии вычислить склад и ударить по нему.

Ранее российские войска поразили склад ракетного вооружения ВСУ в Одессе.