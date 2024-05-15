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Полиция нашла россиянку, бросившую трехлетнего ребенка в магазине

Полиция нашла мать, бросившую трехлетнюю дочь в магазине Краснодара, в поезде

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Сотрудники полиции нашли мать, которая бросила свою трехлетнюю дочь в одном из магазинов Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

«Правоохранители обнаружили горе-мать в поезде «КисловодскСанкт-Петербург». Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от трехлетней дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд», — пояснили сотрудники МВД.

Женщина в сопровождении полиции возвращается в краевую столицу для выяснения обстоятельств случившегося и прохождения психиатрической экспертизы.

Как рассказала сургутянка, ее поступку предшествовала ссора с родственниками, после которой она собрала вещи, забрала дочь, ушла из дома. Вместе с ребенком они переезжали из города в город.

«Скитались по городам: Челябинск, Анапа, Нальчик, Севастополь. Добралась до города Краснодар. Когда была безвыходная ситуация — не было денежных средств, и я поняла, что не смогу дочь содержать, просто ее оставила в магазине», — рассказала задержанная.

Женщина отметила, что раскаивается и хочет забрать ребенка обратно.

Здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в медицинском учреждении.

Ранее в Ростовской области школьница нашла на дороге трехлетнего мальчика.

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