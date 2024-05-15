Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Царьград» запустил сайт с «трофейными» пиратскими фильмами

Телеканал «Царьград» запустил сайт с подборками пиратских «трофейных» фильмов

close
100%
20th Century Fox

Канал «Царьград» запустил сайт с «трофейными» пиратскими фильмами. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

На онлайн-ресурсе «Царьграда» появилась вкладка «фильмы», ведущая на отдельный сайт с зарубежными пиратскими фильмами, среди которых можно найти картины-номинанты на премию «Оскар», фильмы 90-х. Кроме того, на сайте представлены советское и российское кино.

Авторы канала указали на то, что на сайте с ошибками указаны страны происхождения фильмов — американский фильм «Экипаж» «снят» в ОАЭ, мультфильм «Тайна Коко» — в Японии, а «Бойцовский клуб — в Германии. На сайте также есть тематические подборки, среди которых заметили подборку философа Александра Дугина.

«Экзистенциальное одиночество, борьба с опасными искушениями, явными и метафорическими ограничениями свобод, анархический вызов нормам и следование ритуалам прошлого как единственной возможности сохранить точку опоры — вот круг вопросов, которые в той или иной степени поднимаются в лентах, отобранных для Первого Русского Александром Гельевичем Дугиным», — говорится в описании подборки.

Накануне кинотеатры России возобновили теневой прокат зарубежных лент после месячного отказа от пиратского контента из-за ультиматума прокатчиков. По данным РБК, участники рынка вернулись к предсеансному обслуживанию, чтобы избежать закрытия. Отмечается, что легальный прокат отечественного кино не принес ожидаемых сборов.

Ранее Игорь Петренко назвал актуальную цель российской культуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами