Канал «Царьград» запустил сайт с «трофейными» пиратскими фильмами. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

На онлайн-ресурсе «Царьграда» появилась вкладка «фильмы», ведущая на отдельный сайт с зарубежными пиратскими фильмами, среди которых можно найти картины-номинанты на премию «Оскар», фильмы 90-х. Кроме того, на сайте представлены советское и российское кино.

Авторы канала указали на то, что на сайте с ошибками указаны страны происхождения фильмов — американский фильм «Экипаж» «снят» в ОАЭ, мультфильм «Тайна Коко» — в Японии, а «Бойцовский клуб — в Германии. На сайте также есть тематические подборки, среди которых заметили подборку философа Александра Дугина.

«Экзистенциальное одиночество, борьба с опасными искушениями, явными и метафорическими ограничениями свобод, анархический вызов нормам и следование ритуалам прошлого как единственной возможности сохранить точку опоры — вот круг вопросов, которые в той или иной степени поднимаются в лентах, отобранных для Первого Русского Александром Гельевичем Дугиным», — говорится в описании подборки.

Накануне кинотеатры России возобновили теневой прокат зарубежных лент после месячного отказа от пиратского контента из-за ультиматума прокатчиков. По данным РБК, участники рынка вернулись к предсеансному обслуживанию, чтобы избежать закрытия. Отмечается, что легальный прокат отечественного кино не принес ожидаемых сборов.

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