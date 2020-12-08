Следователи раскрыли мотив убийства Япончика

Основным мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, стала личная неприязнь, рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов в интервью изданию «Коммерсантъ».

«А основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо)», – заявил Рассохов.

По его словам, конфликт между криминальными авторитетами начался в 1980-х годах, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

Вячеслав Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Он скончался от полученных ранений через два месяца. В то время Япончик «занимал высшую ступень в преступной иерархии, имея статус «вора в законе».

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