В центре имени Гамалеи заявили, что уничтожить коронавирус невозможно

Уничтожить коронавирус невозможно, потому что он передается и животным. Об этом сообщил разработчик вакцины «Спутник V» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Полностью уничтожить этот возбудитель, к сожалению, принципиально невозможно, потому что эта инфекция природно- очаговая. Она передается не только от человека к человеку, но и живет во многих как диких, так и домашних животных», — сказал Гинцбург.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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