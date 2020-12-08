Тело умершей более пяти лет назад женщины обнаружено в квартире в центре Москвы

В центре Москвы обнаружили мумифицированный труп женщины, которая умерла более пяти лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп нашли в квартире по адресу: улица Садовая-Самотечная, дом 9. Отмечается, что умершая — собственница квартиры. Предварительно установлено, что смерть пенсионерки 1950 года рождения наступила пять-шесть лет назад.

Тело было направлено в морг, причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы. По данному факту организована проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В подмосковной больнице нашли скелет, пролежавший в отделении более трех лет

— В Красноярске обнаружили забетонированный труп в жилом доме