В Москве во вторник ожидается до -7°С
Бернст Ю.
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В Москве во вторник, 8 декабря, ожидается малооблачная погода без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит -5-7°С. В ночь на среду, 9 декабря, она может опуститься до -11°С.
Ветер будет юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм рт. ст.
Синоптики предупредили, что местами возможна гололедица.
В Московской области температура будет колебаться в пределах от -9°С до -4°С. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до -14°С.
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