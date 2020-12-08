В Москве во вторник ожидается до -7°С

В Москве во вторник, 8 декабря, ожидается малооблачная погода без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит -5-7°С. В ночь на среду, 9 декабря, она может опуститься до -11°С.

Ветер будет юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм рт. ст.

Синоптики предупредили, что местами возможна гололедица.

В Московской области температура будет колебаться в пределах от -9°С до -4°С. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до -14°С.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жителей Европейской части России предупредили о мощном антициклоне

— 17‑градусные морозы ожидаются на предстоящей неделе в Московском регионе

— Нынешний декабрь в Москве может стать самым солнечным в метеоистории