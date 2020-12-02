В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса, за минувшие сутки в стране скончались 589 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Последний такой рекорд был зафиксирован 1 декабря, тогда от инфекции скончались 569 пациентов.

Всего в РФ с начала пандемии умерли 41 053 человека.

В общей сложности в стране выявлен 2 347 401 случай коронавирусной инфекции, за последние 24 часа — 25 345.

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