В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса
Анна Светлова
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В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса, за минувшие сутки в стране скончались 589 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Последний такой рекорд был зафиксирован 1 декабря, тогда от инфекции скончались 569 пациентов.
Всего в РФ с начала пандемии умерли 41 053 человека.
В общей сложности в стране выявлен 2 347 401 случай коронавирусной инфекции, за последние 24 часа — 25 345.
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