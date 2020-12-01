Под Подольском поезд МЦД насмерть сбил мужчину

В подмосковном Подольске поезд МЦД насмерть сбил мужчину, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный Дептранс.

Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

«В это время приближался поезд. Машинист экстренно затормозил, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

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