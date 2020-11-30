Премьер Хорватии заразился коронавирусом

Председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович заразился коронавирусом вслед за его женой Анной Маслач-Пленкович, сообщил пресс-секретарь кабинета министров Марко Милич. Об этом пишет ТАСС.

«Согласно рекомендациям эпидемиологов, председатель правительства в понедельник прошел повторное тестирование на наличие коронавируса, результат которого положительный», — сказал Милич.

По словам пресс-секретаря, премьер чувствует себя хорошо и работает из дома.

Пленкович с 29 ноября находился на карантине из-за заражения супруги. Результат первого теста был отрицательным.

В Хорватии коронавирусом заразились 128 442, выздоровели 105 199, погибли 1 786 человек.

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