ВОЗ заявила о сокращении новых случаев COVID-19 на прошлой неделе

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось впервые с сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что такая тенденция наблюдается во многом благодаря сокращению числа получаемых положительных тестов на COVID-19 за сутки в Европе.

По его словам, этому также способствовали введенные в последние недели «трудные и необходимые меры».

«Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью», — заключил Гебрейесус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 млн заболевших, свыше 43,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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